В Пензе состоялся третий региональный фестиваль «Битва вкусов»

Третий региональный фестиваль «Битва вкусов» прошел 11−12 июля в Пензе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.
В фестивале приняли участие более 20 региональных ресторанов. Это авторские проекты и семейные кафе, бистро и концептуальные заведения русской, европейской, азиатской и паназиатской кухни, а также уникальные локальные форматы. Кроме того, на эко-ярмарке свою продукцию представили более 40 товаропроизводителей, а свыше 15 представителей локального бизнеса подготовили интерактивные зоны, розыгрыши и тематические активности для гостей.
В ходе фестиваля на территории Пензенской области впервые прошел федеральный проект «Битва на кухне 2026» — гастрономическое шоу с участием шеф-поваров, блогеров и экспертов индустрии. Пензенская область выбрана первым регионом России при реализации данного проекта. Специальным гостем фестиваля стал шеф-повар, телеведущий, эксперт гастрономической индустрии Александр «Рембо» Пушков. Он вошел в состав жюри «Битвы на кухне 2026» и провел открытый мастер-класс для гостей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.