В Пензе состоялся третий региональный фестиваль «Битва вкусов»

В фестивале приняли участие более 20 региональных ресторанов. Это авторские проекты и семейные кафе, бистро и концептуальные заведения русской, европейской, азиатской и паназиатской кухни, а также уникальные локальные форматы. Кроме того, на эко-ярмарке свою продукцию представили более 40 товаропроизводителей, а свыше 15 представителей локального бизнеса подготовили интерактивные зоны, розыгрыши и тематические активности для гостей.