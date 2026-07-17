В Новочеркасске из незаконного оборота изъяли 3,2 тысячи литров алкоголя

По версии следствия, в 2024—2025 годах фигуранты без лицензии приобретали этиловый спирт и производили из него алкогольные напитки для дальнейшего сбыта. Из незаконного оборота изъяты 430 л этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 17 бочек с этиловым спиртом объемом 200 л, общим объемом 3,2 тыс. л на 440,4 тыс. руб.