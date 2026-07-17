В Калининграде семейная пара украла кошелёк с деньгами и картами

В полицию Московского района Калининграда обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже кошелька, в котором лежали 12 тысяч рублей, банковская карта и водительское удостоверение. Она выронила его в магазине и, спустя несколько минут, вернулась, но вещи на месте не было. Участковые опросили свидетелей и изучили записи камер. Подозреваемыми…