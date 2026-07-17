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В Калининграде семейная пара украла кошелёк с деньгами и картами

В полицию Московского района Калининграда обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже кошелька, в котором лежали 12 тысяч рублей, банковская карта и водительское удостоверение. Она выронила его в магазине и, спустя несколько минут, вернулась, но вещи на месте не было. Участковые опросили свидетелей и изучили записи камер. Подозреваемыми…

Источник: Янтарный край

В полицию Московского района Калининграда обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина заявила о пропаже кошелька, в котором лежали 12 тысяч рублей, банковская карта и водительское удостоверение.

Она выронила его в магазине и, спустя несколько минут, вернулась, но вещи на месте не было.

Участковые опросили свидетелей и изучили записи камер. Подозреваемыми оказались 59-летняя женщина и её 66-летний супруг. У них изъяли всю похищенную сумму — деньги вернут владелице. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ.

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