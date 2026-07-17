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Воронежская компания заплатит больше двух миллионов за незаконную добычу песка

Карьер вырули на землях сельхозназначения.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Календарь Каникул’по решению суда выплатит 2 млн 167 тысячи рублей за незаконную добычу песка, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Истцом в деле выступила Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура, Минприроды Воронежской области было привлечено к делу в качестве третьего лица.

Компания оформила в аренду земельные участки с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного назначения», но организовала на них добычу песка. Общий объем добытого песка составил более 4 тыс. 300 кубометров.

Дополнительно специалисты отдела лицензирования недропользования произвели расчет вреда, причиненного недрам. Он составил более 2 млн 167 тыс. руб.

Центральный районный суд Воронежа признал ущерб, причиненный недрам, и в полном размере удовлетворил иск. Однако ответчик подал апелляционную жалобу, в которой предложил за свой счет произвести рекультивацию поврежденного участка. Суд в этом компании отказал, поскольку предложенный ответчиком проект рекультивации не был согласован с Минприроды Воронежской области.

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