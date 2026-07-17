Воронежская компания заплатит больше двух миллионов за незаконную добычу песка

Центральный районный суд Воронежа признал ущерб, причиненный недрам, и в полном размере удовлетворил иск. Однако ответчик подал апелляционную жалобу, в которой предложил за свой счет произвести рекультивацию поврежденного участка. Суд в этом компании отказал, поскольку предложенный ответчиком проект рекультивации не был согласован с Минприроды Воронежской области.