На нижегородской станции аэрации проводится второй этап модернизации

Второй этап модернизации проходит на нижегородской станции аэрации по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Специалисты планируют завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях в июле этого года. Всего на площадке задействованы 37 сотрудников, подготовлено и передано уже 32 сооружения второй очереди. Для сохранения производительности биологической очистки городских сточных вод во время реконструкции инженерные сооружения будут выводиться из работы поэтапно.
Также на территории отремонтированных сооружений продолжаются работы по благоустройству после реконструкции первого этапа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.