На нижегородской станции аэрации проводится второй этап модернизации

Специалисты планируют завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях в июле этого года. Всего на площадке задействованы 37 сотрудников, подготовлено и передано уже 32 сооружения второй очереди. Для сохранения производительности биологической очистки городских сточных вод во время реконструкции инженерные сооружения будут выводиться из работы поэтапно.