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В сосудистом центре БСМП провели первую операцию на новом ангиографе

Оборудование за 130 миллионов рублей приобретено в рамках социальных обязательств компания, которая застраивает остров Октябрьский.

Источник: Комсомольская правда

Первая операция на новом ангиографе прошла в Региональном сосудистом центре Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ангиограф позволяет проводить точную диагностику и малоинвазивное лечение сосудистых патологий: вмешательства выполняются через прокол, без больших разрезов. Технология важна при оказании экстренной помощи — при инсультах, острых коронарных синдромах, нарушениях кровотока в сосудах внутренних органов и конечностей.

Отмечается, что технику стоимостью порядка 130 миллионов рублей купила в рамках социальных обязательств компания, которой предстоит застроить 77 га на острове Октябрьском в Калининграде.

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