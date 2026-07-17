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«Наноклещи»: Роспотребнадзор объяснил, что это такое на самом деле

Клещи размером 1−2 мм переносят энцефалит и боррелиоз.

Сегодня, 17 июля 2026 года, Роспотребнадзор опроверг термин «наноклещи», который распространился в СМИ. Речь идет о нимфах — молодых клещах размером 1−2 мм. Волгоградская область входит в зоны с высокой активностью клещей летом, поэтому предупреждение актуально и для Волгограда.

Нимфы отличаются повышенной агрессивностью — им нужно питание для перехода на следующую стадию развития. Маленький размер позволяет клещу долго оставаться незамеченным. Он переносит клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции.

Санврачи рекомендуют избегать высокой травы и кустарника, ходить только по оборудованным тропам, носить закрытую светлую одежду с брюками, заправленными в носки или обувь, использовать акарицидные средства по инструкции и осматривать себя, близких и животных после прогулки.

Роспотребнадзор предупреждает: при любых признаках заболевания после укуса нужно сразу обращаться за медицинской помощью. В эндемичных регионах вакцинация остается самой эффективной защитой от клещевого энцефалита.

Если клещ укусил, его нужно достать стерильным пинцетом или специальным устройством, зафиксировав ближе к коже, и вытянуть плавным движением вверх без вращения. Место укуса обработайте антисептиком. Клеща сохраните в герметичной емкости и сдайте на лабораторное исследование.

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