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Главным архитектором Новочеркасска назначена Полина Новоторова

На должность главного архитектора администрации Новочеркасска назначена Полина Новоторова. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

На должность главного архитектора администрации Новочеркасска назначена Полина Новоторова. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

По информации главы муниципалитета, госпожа Новоторова обладает опытом в проектной деятельности и управлении градостроительными процессами. Карьеру начала в ООО «Архстрой97» — сначала как техникархитектор, потом как архитектор, далее работала архитекторомдизайнером в ООО «Альфастрой».

На муниципальной службе Полина Новоторова находится с 2013 года. С ноября 2019 года архитектор руководила отделом архитектуры администрации Советского района.