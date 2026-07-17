Главным архитектором Новочеркасска назначена Полина Новоторова

По информации главы муниципалитета, госпожа Новоторова обладает опытом в проектной деятельности и управлении градостроительными процессами. Карьеру начала в ООО «Архстрой97» — сначала как техникархитектор, потом как архитектор, далее работала архитекторомдизайнером в ООО «Альфастрой».