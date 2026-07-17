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Росгвардия проверила более 100 объектов ТЭК в Калининградской области за полгода

Сотрудники отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Калининградской области подвели промежуточные итоги работы по.

Источник: KaliningradToday

надзору за объектами топливно-энергетического комплекса. За первое полугодие 2026 года они провели 21 проверку, а также организовали 36 методических занятий и 10 профилактических визитов. Всё это — чтобы не допустить нарушений на объектах, которых в регионе больше сотни.

Специалисты Росгвардии проверяют системы физической защиты, видеонаблюдение, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. По итогам проверок субъектам ТЭК объявили 17 предостережений, а в двух случаях предостережения вынесли в адрес юридических и должностных лиц.

В региональном управлении Росгвардии отмечают: такие проверки — не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.