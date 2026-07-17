Росгвардия проверила более 100 объектов ТЭК в Калининградской области за полгода

надзору за объектами топливно-энергетического комплекса. За первое полугодие 2026 года они провели 21 проверку, а также организовали 36 методических занятий и 10 профилактических визитов. Всё это — чтобы не допустить нарушений на объектах, которых в регионе больше сотни.