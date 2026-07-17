В Башкирии сотрудники детских садов обучились в «Школе здоровья»

Сотрудники детских садов в городе Октябрьском Республики Башкортостан прошли обучение в «Школе здоровья» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В ходе занятий специалисты поликлиники совместно со слушателями обсудили, что означает верхнее и нижнее давление и какие показатели являются критическими, как стресс и малоподвижный образ жизни влияют на сосуды. Также сотрудники детских садов изучили порядок действий при резком скачке давления до прибытия бригады скорой помощи и правила корректного измерения артериального давления тонометром.
«Мы часто говорим о здоровье детей, но забываем, что пример подают взрослые. Гипертония коварна именно отсутствием симптомов на начальных этапах. Человек чувствует себя хорошо, занимается повседневными делами, а его давление уже “зашкаливает”. Главная цель таких школ — не запугать, а научить управлять своим состоянием», — отметила кардиолог Альбина Нуриева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.