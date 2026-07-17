Минприроды обвинило подрядчиков в причинении ущерба ботаническому саду на ул. Ботанической (фото)

17 июля «Новый Калининград» побывал на месте с представителями горадминситрации и двух подрядных организаций («Мосинжиниринг» и «Инжспецстрой»). В мэрии по поводу претензий минприроды сообщили, что проблемы, с которыми сталкивался подрядчик «Калининградтеплосети» (речь о компании «Инжспецстрой»), были улажены без судов, но директор компании «Инжспецстрой» Иван Карасев пояснил, что для прокладки теплосетей действительно потребовалась «минимальная вырубка деревьев».