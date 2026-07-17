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Gelato al cioccolato и другие хиты: итальянский певец и композитор Пупо выступит с концертом в Светлогорске

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В светлогорском «Янтарь-холле» 29 июля состоится концерт итальянского певца Пупо — одного из самых узнаваемых солистов европейской эстрады. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Pupo (Энцо Гинацци) — певец, композитор, телеведущий и шоумен, чьи песни уже несколько десятилетий звучат по всему миру. Его композиции стали частью музыкальной истории нескольких поколений: Gelato al cioccolato, Su di noi, Firenze Santa Maria Novella и другие хиты знают и любят миллионы слушателей.

Концерты Пупо всегда превращаются в настоящее сценическое шоу, где за каждой композицией стоит личная история и эмоции артиста. Гостей ждёт живое выступление с музыкантами, тёплое общение с залом и атмосфера настоящего итальянского вечера.

Концерт продлится около двух часов.

Выступление начнётся в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».