Gelato al cioccolato и другие хиты: итальянский певец и композитор Пупо выступит с концертом в Светлогорске

Pupo (Энцо Гинацци) — певец, композитор, телеведущий и шоумен, чьи песни уже несколько десятилетий звучат по всему миру. Его композиции стали частью музыкальной истории нескольких поколений: Gelato al cioccolato, Su di noi, Firenze Santa Maria Novella и другие хиты знают и любят миллионы слушателей.