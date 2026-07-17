47 юных парашютистов получили свидетельства в Нижегородском кремле

В Нижегородском кремле прошла торжественная церемония: 47 подростков получили свидетельства о совершении первого самостоятельного прыжка с парашютом. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Мероприятие приурочили к закрытию второй смены военно‑патриотического лагеря «Хочу стать десантником». Церемония состоялась у мемориала «Вечный огонь».
В смене участвовали юноши и девушки из Москвы, Краснодара, Липецка и Белгородской области. В планах на четвёртую международную смену — приём воспитанников из Абхазии, Белоруссии, Приднестровья и Луганска.
На протяжении трёх недель ребята осваивали комплекс дисциплин: занимались строевой и физической подготовкой, изучали основы санитарной, воздушно‑десантной и огневой подготовки, а также отрабатывали приёмы самообороны и элементы рукопашного боя. Кульминацией программы стал самостоятельный прыжок с парашютом, после которого участникам вручили свидетельства и памятные знаки.
Ранее нижегородец взял бронзу на фестивале «DroneCon‑2026» в Монголии.