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47 юных парашютистов получили свидетельства в Нижегородском кремле

Мероприятие приурочили к закрытию второй смены военно‑патриотического лагеря «Хочу стать десантником».

В Нижегородском кремле прошла торжественная церемония: 47 подростков получили свидетельства о совершении первого самостоятельного прыжка с парашютом. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие приурочили к закрытию второй смены военно‑патриотического лагеря «Хочу стать десантником». Церемония состоялась у мемориала «Вечный огонь».

В смене участвовали юноши и девушки из Москвы, Краснодара, Липецка и Белгородской области. В планах на четвёртую международную смену — приём воспитанников из Абхазии, Белоруссии, Приднестровья и Луганска.

На протяжении трёх недель ребята осваивали комплекс дисциплин: занимались строевой и физической подготовкой, изучали основы санитарной, воздушно‑десантной и огневой подготовки, а также отрабатывали приёмы самообороны и элементы рукопашного боя. Кульминацией программы стал самостоятельный прыжок с парашютом, после которого участникам вручили свидетельства и памятные знаки.

Ранее нижегородец взял бронзу на фестивале «DroneCon‑2026» в Монголии.

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