Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья»

Виадук выполнят в стиле функционального минимализма. Главным элементом конструкции станут две арки, который будут напоминать большую красную ленту. Длина пролета составит 50,5 метров, ширина — более 3 метров. Для маломобильных горожан, а также родителей с колясками предусмотрены лифты с обеих сторон. И плюс смотровая площадка с видом на Енисей и Николаевскую сопку.