Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья»

Проект надземного перехода возле красноярского зоопарка прошел экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья». Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Авторы проекта — компания «Гражданпроект», подошли к задаче творчески. И вместо обычного перехода решили сделать еще одну достопримечательность.

Виадук выполнят в стиле функционального минимализма. Главным элементом конструкции станут две арки, который будут напоминать большую красную ленту. Длина пролета составит 50,5 метров, ширина — более 3 метров. Для маломобильных горожан, а также родителей с колясками предусмотрены лифты с обеих сторон. И плюс смотровая площадка с видом на Енисей и Николаевскую сопку.