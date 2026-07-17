В Перми начался студенческий трудовой проект для будущих врачей

С июля по август свыше 300 учащихся медицинских колледжей и вузов из 19 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана будут работать в более чем 20 учреждениях здравоохранения Пермского края в качестве младшего и среднего медерсонала, администраторов и других специалистов. Такой проект помогает медучреждениям закрыть кадровый дефицит в период отпусков и формирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона. Особенностью предстоящего сезона станет участие более 60 подростков.