В Перми начался студенческий трудовой проект для будущих врачей

Международный трудовой проект Российских студенческих отрядов для будущих врачей «Парма» стартовал в Перми по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.
С июля по август свыше 300 учащихся медицинских колледжей и вузов из 19 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана будут работать в более чем 20 учреждениях здравоохранения Пермского края в качестве младшего и среднего медерсонала, администраторов и других специалистов. Такой проект помогает медучреждениям закрыть кадровый дефицит в период отпусков и формирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона. Особенностью предстоящего сезона станет участие более 60 подростков.
«Проект создан, чтобы помочь молодым специалистам выстроить осознанную профессиональную траекторию. Радует, что Пермский край вновь становится точкой притяжения будущих врачей. Мы не просто ждем ребят в наших медицинских организациях — мы предлагаем реальные карьерные возможности в системе здравоохранения. Уже видим результат: многие участники прошлых лет планируют переезд и трудоустройство именно в Прикамье», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.