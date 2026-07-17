Подрядчика воронежских ЛОС заподозрили в мошенничестве

Уточнялось, что общий объем вложений в реконструкцию очистных сооружений вырос до 16,8 млрд руб. с учетом повышения ставки НДС. Освоено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. в 2025 году. Заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма “Водокомфорт”» Леонида Долинера, которое получило контракт на строительство цеха мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб., и некое ООО «Новострой», которое реализует первый и третий этапы реконструкции. На заседании комиссии гордумы представитель «РВК-Воронеж» заявил, что взаимодействие с «Новостроем» с февраля приостановлено, в отношении подрядчика ведется претензионная работа, решение по ситуации обсуждается внутри группы.