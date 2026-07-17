Совфед одобрил закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Документ также разрешает муниципалитетам направлять списки кандидатов в суды и в высшие исполнительные органы регионов не только на бумаге, но и в электронном формате. Для этого вводится возможность подписывать списки усиленной квалифицированной электронной подписью (сейчас они скрепляются только печатями). Кроме того, запросы о предоставлении информации, необходимой для составления списков, а также сведения о направлении списков в суды и об изменениях в них можно будет передавать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.