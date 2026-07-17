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Совфед одобрил закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Совфед одобрил перевод в цифровой формат формирования списков присяжных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, который переводит в цифровой формат процедуру формирования списков кандидатов в присяжные заседатели — от подачи гражданами заявлений до направления документов в суды.

Сейчас списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются только в печатных средствах массовой информации муниципальных образований. Принятая мера разрешает размещать их еще и на официальных сайтах муниципалитетов. Для городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) предусмотрена такая же возможность: списки смогут публиковаться на сайтах высших исполнительных органов этих городов.

Граждане сегодня могут обращаться в муниципалитеты только с письменными заявлениями, например, чтобы исключить себя из списков, исправить неточные сведения или сообщить об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей присяжного. Одобренный закон дает им право подавать такие заявления в электронной форме при условии, что у муниципального образования есть для этого техническая возможность.

Документ также разрешает муниципалитетам направлять списки кандидатов в суды и в высшие исполнительные органы регионов не только на бумаге, но и в электронном формате. Для этого вводится возможность подписывать списки усиленной квалифицированной электронной подписью (сейчас они скрепляются только печатями). Кроме того, запросы о предоставлении информации, необходимой для составления списков, а также сведения о направлении списков в суды и об изменениях в них можно будет передавать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

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