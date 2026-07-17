Верховный суд запретил включать в платежки за ЖКУ долги старше трех лет

Житель Петербурга обратился в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на НКО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» из-за того, что фонд в апреле 2023 года включил в счет по уплате услуг ЖКХ взносы на капитальный ремонт за период с февраля 2016 года по март 2023 года.