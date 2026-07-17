«Хотели присвоить московские квартиры умерших». Четверо белорусов совершили серию афер с квартирами на $1 миллион

Белорусы пытались незаконно присвоить себе квартиры в Москве людей, которые умерли или длительно отсутствовали. Суть аферы заключалась в незаконном вступлении в наследство. Для этого аферисты изготовили поддельные штампы, печати, удостоверения и документы, в которых были сделаны записи и подписи от имени других лиц. Кроме того, одного из обвиняемых будут судить за незаконные действия с боеприпасами.