«Хотели присвоить московские квартиры умерших». Четверо белорусов совершили серию афер с квартирами на $1 миллион

В Беларуси будут судить четырех аферистов, которые провернули мошенничество с квартирами на один миллион долларов. Подробности сообщили в Генеральной прокуратуре.
Фигурантами уголовного дела стали четыре белоруса в возрасте от 58 до 63 лет. Правоохранители установили, что с 2021 по 2025 год вместе с сообщниками из международной преступной организации подозреваемые совершили серию афер в Беларуси и России.
Белорусы пытались незаконно присвоить себе квартиры в Москве людей, которые умерли или длительно отсутствовали. Суть аферы заключалась в незаконном вступлении в наследство. Для этого аферисты изготовили поддельные штампы, печати, удостоверения и документы, в которых были сделаны записи и подписи от имени других лиц. Кроме того, одного из обвиняемых будут судить за незаконные действия с боеприпасами.
Фигурантам инкриминируют покушение на завладение путем обмана недвижимостью иностранных граждан общей стоимостью свыше один миллион долларов в эквиваленте (ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 209, ч.ч.1, 2 ст. 285, ч.2 ст. 380, ч.3 ст. 295 и ч.1 ст.333−1 Уголовного кодекса Беларуси).
И мы писали, что в Беларуси 18-летний блогер получил полтора года колонии.
Тем временем белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.