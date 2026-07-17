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Три пляжа на Татышеве в Красноярске снова открыли

Роспотребнадзор разрешил купаться в водоёмах.

Роспотребнадзор снял запрет на купание в озере «Зеркальное», заливе «Стрелка» и водоёме у Октябрьского моста. Лабораторные анализы показали, что вода соответствует гигиеническим нормативам.

Качество улучшилось благодаря естественному самоочищению водоёмов. Теперь вода безопасна для отдыха и купания.

Напомним, запрет ввели 23 июня из-за превышения микробиологических показателей. Сейчас ограничения сняты. Красноярцы могут смело возвращаться на любимые пляжи Татышева.

Ранее мы сообщали, что в районе д. Усть-Тунгуска утонул 40-летний мужчина.

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