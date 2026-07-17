Токаев предложил создать площадку по регулированию ИИ

«Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта», — заявил Токаев.
По мнению президента, развитие ИИ обгоняет способность человечества осмысливать, оценивать и контролировать эти технологии.
«В конечном счете будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности», — подчеркнул казахстанский лидер.
В связи с этим Токаев предложил запустить международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.
Ранее на той же конференции WAIC выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал мировое сообщество к созданию справедливой системы глобального управления ИИ, построенной на всеобщем консенсусе. В своей речи китайский лидер подчеркнул, что все страны должны придерживаться этического подхода к разработке искусственного интеллекта, ориентированного на интересы людей.