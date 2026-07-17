Токаев предложил создать площадку по регулированию ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о формировании международной экспертной площадки, которая займется регулированием, стандартами и этикой в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением он обратился к участникам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает его пресс-служба.