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Токаев предложил создать площадку по регулированию ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о формировании международной экспертной площадки, которая займется регулированием, стандартами и этикой в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением он обратился к участникам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает его пресс-служба.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

«Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта», — заявил Токаев.

По мнению президента, развитие ИИ обгоняет способность человечества осмысливать, оценивать и контролировать эти технологии.

«В конечном счете будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности», — подчеркнул казахстанский лидер.

В связи с этим Токаев предложил запустить международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Ранее на той же конференции WAIC выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал мировое сообщество к созданию справедливой системы глобального управления ИИ, построенной на всеобщем консенсусе. В своей речи китайский лидер подчеркнул, что все страны должны придерживаться этического подхода к разработке искусственного интеллекта, ориентированного на интересы людей.