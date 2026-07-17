Борчанка пыталась отсудить почти миллион у властей после 487 жалоб на дороги

Многодетная мать Ольга из села Линда Борского округа обратилась в суд после того, как 487 ее жалоб на состояние дорог остались без внимания. Районная администрация не решила проблему, беспокоившую женщину в течение двух лет. Об этом сообщает Ni Mash.
Борчанку долгое время возмущали многочисленные ямы и ухабы, а обращения к местным властям оставались без ответа. Чиновники либо игнорировали жалобы многодетной матери, либо говорили, что у них нет денег на ремонт дорог.
Терпение женщины не было бесконечным — она пошла в суд. Ольга хотела добиться компенсации в размере 800 тысяч рублей за свои переживания. Однако суд удовлетворил только одну тысячу рублей компенсации и покрытие расходов на госпошлину.