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«Вода самоочистилась»: в Красноярске на острове Татышев снова можно купаться

Благодаря естественному самоочищению вода стала соответствовать гигиеническим нормативам.

В Красноярске на острове Татышев разрешили купаться.

Результаты лабораторных исследований воды из озера «Зеркальное», залива «Стрелка» и водоема у Октябрьского моста показали соответствие гигиеническим нормативам. Как отметили в краевом Роспотребнадзоре, качество воды улучшилось за счет естественного самоочищения.

Напомним, купание в этих водоемах было запрещено с 29 июня из-за превышения микробиологических показателей.

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