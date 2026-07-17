«Вода самоочистилась»: в Красноярске на острове Татышев снова можно купаться

В Красноярске на острове Татышев разрешили купаться.
Результаты лабораторных исследований воды из озера «Зеркальное», залива «Стрелка» и водоема у Октябрьского моста показали соответствие гигиеническим нормативам. Как отметили в краевом Роспотребнадзоре, качество воды улучшилось за счет естественного самоочищения.
Напомним, купание в этих водоемах было запрещено с 29 июня из-за превышения микробиологических показателей.
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