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Два севастопольских стадиона открыты для летних тренировок

В Севастополе для жителей и гостей города открыты два стадиона:

имени 200-летия на Стрелецком спуске, 1, и «Горняк» на улице Новикова, 20б. Время работы: стадион имени 200-летия — с 5:00 до 13:00 и с 20:00 до 22:00; стадион «Горняк» — с 6:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Теннисные корты на стадионах работают в таком же режиме.

При посещении в вечернее время следует учитывать, что уличное освещение отсутствует, рекомендуется ориентироваться на продолжительность светового дня.

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