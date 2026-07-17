Два севастопольских стадиона открыты для летних тренировок

имени 200-летия на Стрелецком спуске, 1, и «Горняк» на улице Новикова, 20б. Время работы: стадион имени 200-летия — с 5:00 до 13:00 и с 20:00 до 22:00; стадион «Горняк» — с 6:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.