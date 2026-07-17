В Госдуму с Дона выдвинулись первые 88 кандидатов

На Дону активно готовятся к сентябрьским выборам в Государственную Думу IX созыва. 16 июля в Ростове прошёл круглый стол с участием политологов и общественников: эксперты обсудили политическую обстановку в регионе, стратегии партий и первые прогнозы.
По данным ростовского политолога Ильи Назарова, на текущий момент в предвыборной гонке на Дону участвуют восемь партий. По одномандатным округам намерены баллотироваться 30 кандидатов, по партийным спискам — 58 человек. При этом специалисты подчёркивают, что цифры предварительные: регистрация кандидатов продолжается, и ближе к завершению кампании показатели могут измениться.
Один из главных трендов нынешней избирательной кампании — запрос общества на обновление. Жители региона хотят видеть во власти новые лица с подтверждёнными компетенциями и свежими идеями. В числе претендентов есть и молодёжь: самому молодому кандидату от Ростовской области сейчас 20 лет — свой 21‑й день рождения, который является минимальным возрастным порогом для избрания в Госдуму, он встретит к началу голосования.
Директор АНО «Горизонты науки», кандидат философских наук Сергей Баженов отметил значимость представителей «Единой России» для региона. По его словам, эти политики обладают серьёзным федеральным весом и уникальными профессиональными компетенциями. Эксперт считает, что такие фигуры способны лоббировать проекты Ростовской области на федеральном уровне и приносить реальную пользу региону.
Баженов также указал на разницу в подходах: представители партии власти делают ставку на профессионалов, способных решать конкретные проблемы области, тогда как у ряда оппонентов, по его оценке, нет заметных достижений в реальном секторе экономики. Кроме того, эксперт полагает, что традиционная критика в адрес власти в этот раз вряд ли окажется эффективной: избиратели Дона ждут от кандидатов не лозунгов, а проработанных, реалистичных проектов, учитывающих специфику региона.