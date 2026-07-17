В Госдуму с Дона выдвинулись первые 88 кандидатов

Баженов также указал на разницу в подходах: представители партии власти делают ставку на профессионалов, способных решать конкретные проблемы области, тогда как у ряда оппонентов, по его оценке, нет заметных достижений в реальном секторе экономики. Кроме того, эксперт полагает, что традиционная критика в адрес власти в этот раз вряд ли окажется эффективной: избиратели Дона ждут от кандидатов не лозунгов, а проработанных, реалистичных проектов, учитывающих специфику региона.