Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области

У иностранных граждан отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать на территории России. До оформления выезда нелегальные мигранты находились в Центре временного содержания, после чего судебные приставы препроводили их до государственной границы и официально передали сотрудникам пограничной службы ФСБ. Теперь въезд в страну для них закрыт на пять лет.