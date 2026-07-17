Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области

Из Нижегородской области за пределы Российской Федерации выдворили трех граждан Индии, нарушивших правила въезда и режим пребывания в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.
У иностранных граждан отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать на территории России. До оформления выезда нелегальные мигранты находились в Центре временного содержания, после чего судебные приставы препроводили их до государственной границы и официально передали сотрудникам пограничной службы ФСБ. Теперь въезд в страну для них закрыт на пять лет.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года нижегородские судебные приставы выдворили 1035 нелегальных мигрантов, большинство из которых являются уроженцами стран Ближнего Зарубежья.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде иностранка подделала сертификат о знании русского языка.