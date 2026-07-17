Волгоградские ансамбли объединяют народы и сохраняют культуру

Лето в Волгоградской области — время фестивалей и концертов, где главные герои — национальные творческие коллективы. Ансамбли кавказских танцев, казачьей песни и татарской культуры собирают полные залы и доказывают: искусство не знает национальностей. О некоторых из них рассказал aif.ru.
У ансамбля кавказских танцев «Саирме» прошел отчетный концерт. Зрители увидели 29 танцев, 14 из которых были новыми. Одна из зрительниц, Аида Богучарова, поделилась, что энергетика танцоров была невероятной, а впечатления от выступления остались незабываемыми.
Ансамбль существует с 2000 года, его художественный руководитель — прославленный хореограф Сосо Гогсадзе. Он приехал в Волгоград из Грузии по приглашению друзей. Набор детей в студию объявили в школе № 93 Советского района — первые участники пришли именно оттуда.
Сегодня «Саирме» объединяет около 300 участников в возрасте от четырех до 27 лет. В коллективе представлены грузинская, русская, дагестанская, осетинская, греческая, азербайджанская, украинская, татарская и другие национальности. Репертуар охватывает хореографию народов Дагестана, Грузии, Армении, Осетии, Азербайджана, Абхазии, Чечни и других регионов Кавказа.
Сосо Гогсадзе считает, что исполнительское мастерство не зависит от национальности танцора. Чтобы передать зрителю колорит и самобытность культуры, нужно не просто танцевать, а каждым движением рассказывать историю народа. Он учит участников не только хореографии, но и знакомит с национальными обычаями и культурными традициями. Ансамбль имеет высокий статус народно-образцового, а сам руководитель отмечен множеством наград.
Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» — одна из визитных карточек Волгоградской области. Основанный в 1990 году, он прославился по всей России и за рубежом. В репертуаре — походные, строевые, лирические, свадебные и плясовые песни донских казаков, а также танцы казачества всей России.
За годы работы коллектив дал тысячи концертов на площадках от сельских Домов культуры до Кремлевского дворца съездов. Директор ансамбля Николай Семененко рассказал, что участники выезжали в экспедиции в хутора и станицы Донского и Хоперского края, собирали старинные песни и делали аранжировки для коллектива. Это позволило создать репертуар, который сегодня воплощается на сцене в ярких картинках казачьей жизни.
Выступления ансамбля — это целые спектакли, рассказывающие о казачьей истории, боевых походах, мужестве и широте донской души. В представлениях используются баян, балалайка, домра, контрабас-балалайка, труба и ударные инструменты.
«Казачья воля» — единственный творческий коллектив в России, награжденный наградным крестом «За заслуги перед казачеством» IV степени и Почетным казачьим знаменем за вклад в сохранение и популяризацию донского казачьего фольклора.
Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» Волгоградского государственного социально-педагогического университета 29 июня выступил с концертом «Казак по Дону гуляет», посвященным 50-летию руководителя и хореографа Андрея Сандалова.
«Покров» — заслуженный коллектив народного творчества России. Более 20 лет студенты и преподаватели вуза собирают подлинные казачьи напевы, обряды и пляски в экспедициях по донским хуторам и станицам. Это не стилизация, а настоящий голос казачьего края.
В программах ансамбля звучат старинные донские напевы, которые редко услышишь на эстраде. За сохранение традиций отвечают художественный руководитель, профессор Виктория Путиловская (недавно удостоенная звания заслуженного работника культуры Волгоградской области), хормейстер Анна Клочкова, концертмейстер Александр Березнев и профессор Марина Олейник.
Народный самодеятельный татарский ансамбль «Туган Як» (в переводе — «родной край») популяризирует татарскую культуру, сохраняя самобытность, традиции и язык. Коллектив встречает гостей в селе Малые Чапурники на ежегодном Сабантуе, куда съезжаются тысячи гостей и десятки коллективов различных национальностей.
Как рассказала руководитель центра «Туган Як» Сальфира Рябова, возрождение национальной культуры в селе началось благодаря Шакиру Шарипову, по инициативе которого был создан татарский историко-этнографический центр. На его базе появились фольклорные коллективы.
«Туган Як» выступал на «Библионочи-2026», открытии Года единства народов России в селе Червленое, фестивале «Многонациональная весна» и других мероприятиях. В репертуаре — народные татарские песни, танцы, а также русские композиции. Каждое выступление коллектива знакомит зрителя с татарской культурой и становится посланием добра и света.