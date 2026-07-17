Волгоградские ансамбли объединяют народы и сохраняют культуру

Сосо Гогсадзе считает, что исполнительское мастерство не зависит от национальности танцора. Чтобы передать зрителю колорит и самобытность культуры, нужно не просто танцевать, а каждым движением рассказывать историю народа. Он учит участников не только хореографии, но и знакомит с национальными обычаями и культурными традициями. Ансамбль имеет высокий статус народно-образцового, а сам руководитель отмечен множеством наград.