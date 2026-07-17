Жители Красноярского края похитили на заводе золото, платину, родий и иридий

В Норильске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчины похитили драгоценные металлы на общую сумму более 23 миллионов рублей. Правоохранители установили, что злоумышленники похитили вещество, содержащее драгоценные металлы, с территории цеха одного из местных предприятий. Затем перемещали его между помещениями через коммуникационные трубы и тайно выносили, минуя зоны досмотра. В квартире одного из обвиняемых полицейские обнаружили и изъяли 8 пакетов с порошкообразным веществом общей массой более 21 килограмма. По данным экспертизы, в них содержится платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Общая стоимость драгметаллов превышает 23 миллиона рублей. Двоих злоумышленников заключили под стражу, третий находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.