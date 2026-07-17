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Штрафы за брошенные электросамокаты введут в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода и Госжилинспекция Нижегородской области разработали поправки к региональному КоАП, которые вводят штрафы за оставленные вне отведенных мест электросамокаты. Проект документа опубликован для общественных обсуждений.

Мэрия Нижнего Новгорода и Госжилинспекция Нижегородской области разработали поправки к региональному КоАП, которые вводят штрафы за оставленные вне отведенных мест электросамокаты. Проект документа опубликован для общественных обсуждений.

Одновременно предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, а также детских и спортивных площадках средств. К ним будут относиться прицепы и средства индивидуальной мобильности.

Изменения планируется внести в ст. 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физлиц за нарушения на 4−5 тыс. руб., юрлиц — на 60−100 тыс. руб., а должностных лиц — на 10−20 тыс. руб. в зависимости от того, какая сумма наказания будет предусмотрена в итоге. За основу санкций были взяты аналогичные нормативные акты Свердловской области и Татарстана.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году мэрия Нижнего Новгорода ужесточила требования к операторам кикшеринга. В соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ: с 2025 года в городе действуют специальные парковки для самокатов.

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