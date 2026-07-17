Штрафы за брошенные электросамокаты введут в Нижнем Новгороде

Изменения планируется внести в ст. 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физлиц за нарушения на 4−5 тыс. руб., юрлиц — на 60−100 тыс. руб., а должностных лиц — на 10−20 тыс. руб. в зависимости от того, какая сумма наказания будет предусмотрена в итоге. За основу санкций были взяты аналогичные нормативные акты Свердловской области и Татарстана.