Пётр Налич выступит на фестивале «Город встреч» в Перми 25 июля

Музыкант известен широкой публике по клипу на песню Guitar, который в 2007 году вошёл в топ-20 самых просматриваемых видео на YouTube. Свои песни автор называет «весёлыми бабурями» — в них запоминающиеся мелодии, эксперименты со звучанием и нарочито «корявый» акцент в иностранных словах. При этом Налич — обладатель сильного тенора, в его репертуаре арии из «Пиковой дамы», «Богемы» и «Евгения Онегина».