Пётр Налич выступит на фестивале «Город встреч» в Перми 25 июля

Пётр Налич выступит на летнем фестивале «Город встреч» 25 июля, сообщают организаторы.
В следующую субботу, 25 июля, в Перми завершится летний фестиваль «Город встреч». За месяц в рамках феста прошло более ста событий. Последняя неделя также будет наполнена мероприятиями.
В четверг — музыкальный квартирник, где могут выступить все желающие после регистрации. В пятницу — большой хор, всю эспланаду наполнят песни 80-х и 2000-х. В субботу и воскресенье — проекты «Танцуй-открывай» и «Ведём себя культурно» с балетом, оперой и современными направлениями. Хедлайнеры выходных — Nova Orchestra, группы «Динамит» и elcapitan!. Финальным аккордом станет выступление Петра Налича.
Музыкант известен широкой публике по клипу на песню Guitar, который в 2007 году вошёл в топ-20 самых просматриваемых видео на YouTube. Свои песни автор называет «весёлыми бабурями» — в них запоминающиеся мелодии, эксперименты со звучанием и нарочито «корявый» акцент в иностранных словах. При этом Налич — обладатель сильного тенора, в его репертуаре арии из «Пиковой дамы», «Богемы» и «Евгения Онегина».
«Для нас важно поставить итоговый акцент выступлением такого яркого артиста, который соединяет академический вокал и талант композитора с лёгкостью и понятностью для слушателя. Каждое наше событие — творческая лаборатория, где мы соединяем разные направления и людей», — отметила генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что группа «Мураками» выступит в Кудымкаре на фестивале «Трамплин».