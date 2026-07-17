Когда заработают новые платные парковки в Волжском?

Платной станет в том числе зона у кладбища на ул. К. Либкнехта, что возмущает горожан.
В городе-спутнике Волгограда в Волжском вскоре откроют платные парковочные пространства.
Такие стоянки введут в строй в конце лета 2026 г.
Вот список адресов:
пр. им. Ленина: у зданий № 19, 20, 21, 22, 48, 50 и 123, а также возле здания № 1 на пл. Комсомольской;
на ул. им. Рихарда Зорге между ул. Коммунистической и ул. Комсомольской;
на ул. Фонтанная в границах пр. им. Ленина и ул.
Чайковского по обеим сторонам движения;
на ул. Энгельса в границах пересечений с просп. им. Ленина и ул. Советской;
на дублёре просп. Дружбы в границах пересечений с улицами Оломуцкой и 40 лет Победы.
Напомним: парковки должны были заработать с июня 2026 г., но их ввод остановили из-за жалоб волжан и необходимости дополнительной проработки вопроса. Теперь же контракт на обустройство парковок заключён (сумма составила 4,3 млн руб.), и больше откладывать ввод власти не планируют.