Когда заработают новые платные парковки в Волжском?

Напомним: парковки должны были заработать с июня 2026 г., но их ввод остановили из-за жалоб волжан и необходимости дополнительной проработки вопроса. Теперь же контракт на обустройство парковок заключён (сумма составила 4,3 млн руб.), и больше откладывать ввод власти не планируют.