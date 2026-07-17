Красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщение о новых опасных «наноклещах»

Как пояснили в ведомстве, речь идет вовсе не о новом виде паразитов, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей, которые находятся на стадии развития между личинкой и взрослой особью. Их размер действительно составляет всего 1−2 миллиметра, из-за чего они могут долго оставаться незамеченными на теле. Однако называть их «наноклещами» или «новым видом» некорректно.