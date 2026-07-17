Красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщение о новых опасных «наноклещах»

Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на публикации в СМИ о появлении в России «наноклещей», которых успели окрестить новым опасным видом. Так, телеграм-канал SHOT пишет, что россияне начали массово обращаться в больницы с укусами клещей размером 1−2 миллиметра.
Как пояснили в ведомстве, речь идет вовсе не о новом виде паразитов, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей, которые находятся на стадии развития между личинкой и взрослой особью. Их размер действительно составляет всего 1−2 миллиметра, из-за чего они могут долго оставаться незамеченными на теле. Однако называть их «наноклещами» или «новым видом» некорректно.
При этом опасность молодых особей не преувеличена: они так же, как и взрослые клещи, способны переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и другие инфекции. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития нимфы отличаются повышенной агрессивностью и активностью.
В Роспотребнадзоре напомнили о базовых мерах защиты:
в лесопарковых зонах следует держаться оборудованных троп и избегать высокой травы и кустарников; одежда должна быть светлой и закрытой, брюки — заправлены в носки или обувь; рекомендуется использовать репелленты и акарицидные средства; после прогулок необходимо проводить тщательный осмотр тела и одежды, а также проверять домашних питомцев.
Если клещ всё же присосался, его нужно извлечь стерильным пинцетом или специальным устройством, захватив максимально близко к коже, плавным движением вертикально вверх. Место укуса следует обработать антисептиком, а извлечённого паразита сохранить в герметичной ёмкости для лабораторного исследования.
Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита в эндемичных регионах остается вакцинация. При появлении любых симптомов заболевания — температуры, головной боли, слабости или покраснения в месте укуса — необходимо немедленно обратиться к врачу.
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