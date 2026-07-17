На Кубани юные туристы Выселковского района совершили патриотический поход

Патриотический поход «Звезда Кубани» совершили школьники из Выселковского района Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
Путь протянулся от Туапсинского района до города Горячий Ключ, где участники финишировали у мемориала «Вечный огонь». Ребята под руководством инструктора Ильи Мушенко преодолели маршрут № 1 — самый протяженный и сложный из всех предложенных. Им удалось справиться с маршрутом второй категории сложности, что свидетельствует о хорошей подготовке участников.
«Поход “Звезда Кубани” — не просто проверка физических возможностей человека, но и важный шаг в воспитании гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. Поздравляю ребят с успешным завершением похода! Пусть этот опыт станет для них опорой и вдохновением на новые свершения!» — подчеркнул Илья Мушенко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.