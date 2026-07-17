В промзоне Ростова выставили на продажу мельничный комплекс на каменных жерновах

В состав лота входят земельный участок (50 соток, промзона), строения (450 кв. м), отапливаемый подвал (450 кв. м) — подходит для разных видов деятельности. Помещения отремонтированы, все коммуникации подведены (электричество — до 300 кВт, интернет, видеосвязь). Оборудование новое, процесс отлажен, линии готовы к работе. Перечень активов продавец готов предоставить по запросу.