Куринный обсудил здравоохранение Калининградской области

Участники отметили, что в регионе продолжается строительство и оснащение новых фельдшерско-акушерских пунктов. Вместе с тем часть из них остается без постоянных сотрудников. Само наличие современного здания и оборудования, по их мнению, не решает проблему доступности медицинской помощи, если фельдшер приезжает лишь несколько раз в неделю либо отсутствует совсем.