В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть, заявил Музаев

«Наверное, в течение следующего учебного года мы где-то даже в каких-то регионах, школах будем апробации проводить, модели, которые будут представлены, и после такого массового обсуждения мы еще через несколько лет, надо посмотреть инфраструктуру регионов, мы перейдем к тому, что в этих двух предметах (физике и химии — ред.) у нас все-таки появится практическая часть», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.