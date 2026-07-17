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В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть, заявил Музаев

Музаев: через несколько лет в ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наверное, в течение следующего учебного года мы где-то даже в каких-то регионах, школах будем апробации проводить, модели, которые будут представлены, и после такого массового обсуждения мы еще через несколько лет, надо посмотреть инфраструктуру регионов, мы перейдем к тому, что в этих двух предметах (физике и химии — ред.) у нас все-таки появится практическая часть», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Он отметил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов.