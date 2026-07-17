Вода загнала на чердак. Парни спасли от паводка 84-летнюю бабушку

«Увидели, что вода у дома пожилой соседки бежит — уже к окошкам подходить начала. У отца лодка всегда накаченная стоит, поэтому мы — за ней. Минут за семь управились, с племянником на лодке уже были у её дома. Вода к тому моменту дошла до крыши. Бабушка стояла на чердаке и кричала», — вспоминает 27-летний Илья Ужегов, который спас пенсионерку.