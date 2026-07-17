Вода загнала на чердак. Парни спасли от паводка 84-летнюю бабушку

Считанные минуты — и дом 84-летней Любови Филипповны ушёл под воду из-за мощного паводка. Женщина, несмотря на больные ноги, добралась до чердака и стала звать на помощь. Односельчане не заставили себя ждать, к бабушке ринулись 16-летний Иван Фатавиев и 27-летний Илья Ужегов. О спасении пенсионерки читайте в материале perm.aif.ru.
Спасение на адреналине.
После мощных ливней река Арий в Октябрьском округе Пермского края вышла из берегов, почва вокруг села Богородск оказалась перенасыщена влагой. 15 июля вода с холмов хлынула в низину. На пути мощного потока оказался дом жительницы села — 84-летней Любови Филипповны. Вода обрушилась на избушку и прибывала с каждой секундой. Если бы не очевидцы ЧП, спасти бабушку бы не удалось.
«Увидели, что вода у дома пожилой соседки бежит — уже к окошкам подходить начала. У отца лодка всегда накаченная стоит, поэтому мы — за ней. Минут за семь управились, с племянником на лодке уже были у её дома. Вода к тому моменту дошла до крыши. Бабушка стояла на чердаке и кричала», — вспоминает 27-летний Илья Ужегов, который спас пенсионерку.
Его племянник — 15-летний Иван Фатавиев — забрался на чердак. Приходилось балансировать на неустойчивой лодке, а Илье удерживать надувной транспорт на одном месте. Иван смог выломать несколько досок и помог бабушке перебраться на лодку.
«Доски оторвал, залез на чердак. Всё происходило в считанные минуты, не было времени на раздумья. Даже не понял, как поднял её и в лодку передал, всё было на адреналине», — вспоминает молодой человек.
Самой выбраться у пенсионерки шансов не было: вокруг вода, возраст уже не даёт быть активной, а больные ноги усугубляют ситуацию.
«Некогда было сомнения какие-то испытывать. Надо было бабушку спасать. Страшно было за неё, не за себя», — говорит Илья.
Главное — сохранять спокойствие.
«Приятно читать такие новости, парни большие молодцы», «Спасибо за хорошую новость, браво, молодцы, парни», «Как быстро отреагировали, красавчики», «Бедная бабулечка, пусть всё будет хорошо», — пишут пользователи соцсетей про спасителей бабушки.
Однако сами молодые люди себя героями не считают, и уверены, что так поступил бы любой. Илья по профессии мастер, занимается обслуживанием здания в местном доме культуры, племянник — учится на механика, летом устроился на подработку.
«Впервые в жизни такая ситуация, не знаю, почему не растерялся. Теперь понимаю, что главное в такие моменты не терять самообладание, оценивать происходящее чтобы помочь человеку. Рад, что у нас всё получилось и с бабушкой всё хорошо. Она, конечно, очень сильно испугалась, плакала, благодарила», — говорит Иван.
По их словам, в посёлке люди отзывчивые, когда бабушка попала в беду, откликнулись многие. Сначала её отвезли в дом к родственнице Ильи, там согрели, переодели. Сейчас бабушка переехала к своей подруге, она одинока, родственников нет. Пенсионерка очень переживает за свой дом, денег и возможностей на восстановление жилища у неё нет.
«Произошло подтопление двух жилых домов и приусадебных участков. Причиной стал подъём уровня воды в притоке реки Арий ввиду обильных осадков. На данный момент уровень воды постепенно снижается, эвакуировано два жителя, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы, ведется мониторинг обстановки», — прокомментировал ситуацию глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.
Ужасное лето.
По словам спасителей пенсионерки, её дом находится в низине и уже подтапливало ранее. Однако столь серьёзный урон нанесён впервые.
«Впервые такой сильный потоп произошёл в наших краях. Очень плохое лето, давно такого дождливого не было. Всё подтапливает: и в Пермском крае, и в Свердловской области, везде ливни и потопы. Не знаю, какой будет август, хочется надеется на лучшее», — говорит Иван.
Вместе с тем, прогноз синоптиков не внушает оптимизма. По данным специалистов портала «Опасные природные явления Пермского края», в ближайшие дни ситуация в Октябрьском не изменится.
«Наибольшая вероятность сильных дождей в ближайшие три дня в том числе и в Октябрьском, пострадавшем от паводков с 13 по 15 июля. Прогнозируемое накопление осадков до вечера воскресенья по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды — до 30−50 мм в самом пострадавшем от дождей Октябрьском округе», — отмечают специалисты.