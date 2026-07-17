Проблемы медицины. Куринный обсудил здравоохранение Калининградской области

16 июля в Калининграде состоялся круглый стол, посвященный проблемам регионального здравоохранения. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Алексей Куринный, депутаты Законодательного собрания и городского Совета Калининграда, представители КПРФ, медицинские работники, журналисты и общественные деятели. Центральной темой встречи стали вопросы кадрового обеспечения, лекарственного снабжения, организации медицинской помощи и дальнейшего развития системы здравоохранения области.
Продолжение работы, начатой осенью.
Нынешняя встреча стала продолжением обсуждения, начатого осенью 2025 года. Тогда внимание было сосредоточено на ситуации в областном перинатальном центре и планах передачи автомобилей скорой помощи частной компании.
15 октября 2025 года Калининградское областное отделение КПРФ организовало встречу с женщинами, которые сообщили о тяжелых последствиях оказания медицинской помощи в региональном перинатальном центре. В обсуждении приняли участие Алексей Куринный, депутат Законодательного собрания Максим Буланов, представители Следственного комитета, общественники и журналисты. Занимавший тогда должность главного врача перинатального центра Сергей Мартиросян, несмотря на приглашение, на встречу не присутствовал.
Еще до проведения круглого стола Максим Буланов направил обращение в Следственный комитет с просьбой проверить опубликованные сведения о травмах и гибели новорожденных. 14 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, исполнение которой было поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
После встречи Алексей Куринный обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой провести независимую проверку перинатального центра. По итогам проверки Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения и составил два административных протокола. В ноябре 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, а в феврале 2026 года Сергей Мартиросян покинул пост главного врача учреждения.
Еще одной темой предыдущего круглого стола стала работа службы скорой помощи. После встречи Алексей Куринный посетил одну из подстанций и пообщался с сотрудниками. Позднее он вместе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить передачу транспорта экстренных служб частным подрядчикам. Калининградская ситуация была названа одним из оснований для такого решения. Впоследствии региональные власти отказались от идеи перевода скорой помощи на аутсорсинг.
По мнению участников нынешнего обсуждения, именно публичное рассмотрение этих вопросов позволило вывести их на федеральный уровень и добиться реакции государственных органов.
Главная проблема, кадры.
Основной темой нового круглого стола стал кадровый дефицит в региональном здравоохранении. По словам участников, медицинские учреждения области испытывают нехватку врачей, медицинских сестер и фельдшеров.
Обсуждалось, что в официальной отчетности свободные ставки нередко закрываются за счет совместительства. Один специалист работает сразу в нескольких учреждениях или выполняет обязанности на полторы-две ставки. При этом средний уровень заработной платы складывается за счет ночных смен, стимулирующих выплат и постоянных переработок.
КПРФ выступает за введение единой отраслевой системы оплаты труда, увеличение гарантированной части заработной платы и сокращение различий в оплате труда медицинских работников между регионами. Доход медработника, по мнению участников, должен оцениваться исходя из оплаты одной полной ставки при нормальной продолжительности рабочего времени.
Отдельно обсуждалась жилищная поддержка специалистов. По мнению участников круглого стола, такие меры должны распространяться не только на молодых и приезжих работников, но и на врачей, которые многие годы работают в государственных медицинских учреждениях области.
Сельская медицина.
Значительное внимание уделили организации медицинской помощи в сельской местности.
Участники отметили, что в регионе продолжается строительство и оснащение новых фельдшерско-акушерских пунктов. Вместе с тем часть из них остается без постоянных сотрудников. Само наличие современного здания и оборудования, по их мнению, не решает проблему доступности медицинской помощи, если фельдшер приезжает лишь несколько раз в неделю либо отсутствует совсем.
Лекарства и онкология.
Еще одним крупным блоком обсуждения стали вопросы лекарственного обеспечения.
Участники сообщили о перебоях с инсулином, льготными препаратами, противоопухолевыми лекарствами и специализированным лечебным питанием.
Отмечалось, что наличие медикаментов на областном складе еще не гарантирует получения пациентом необходимой дозировки или формы выпуска в аптеке. В качестве одной из причин были названы несостоявшиеся аукционы и продолжительные перерывы между первой и повторной закупками.
По мнению участников круглого стола, Калининградской области необходим запас жизненно важных препаратов, сформированный с учетом эксклавного положения региона и возможных транспортных рисков. Также обсуждалось создание прозрачной системы учета отсроченных рецептов и механизма возмещения расходов пациентам, которые были вынуждены самостоятельно приобретать положенные им лекарства.
Отдельно поднимались вопросы организации онкологической помощи. Несмотря на строительство нового областного онкологического центра, в регионе по-прежнему отсутствует собственный ПЭТ-КТ. Кроме того, обсуждались сроки диагностики, маршрутизация пациентов и обеспечение противоопухолевыми препаратами.
Перинатальный центр остается в центре внимания.
Во время круглого стола участники вновь вернулись к ситуации в региональном перинатальном центре.
По их мнению, проверки, возбуждение уголовного дела и смена руководства учреждения не снимают вопросов, касающихся организации системы родовспоможения.
Обсуждалось, какие нарушения уже устранены, каким образом изменилась кадровая политика, как организовано наставничество молодых специалистов и проводится разбор тяжелых осложнений. Отдельно поднимались вопросы маршрутизации беременных женщин и дальнейшей работы роддома № 4.
Участники высказались за сохранение доступной сети родовспомогательных учреждений, отметив, что решения о возможной реорганизации должны учитывать транспортную доступность, расстояния, квалификацию специалистов и возможности учреждений, куда предполагается направлять пациенток.
Новые больницы и дорогостоящее оборудование.
Еще одной темой обсуждения стали крупные медицинские проекты.
Участники напомнили, что строительство межрайонного медицинского центра в Советске оценивается почти в 13 млрд рублей, а возведение новых корпусов Багратионовской центральной районной больницы также потребует нескольких миллиардов рублей.
При этом был поставлен вопрос о кадровом обеспечении будущих объектов. По мнению участников, для работы новых медицинских центров потребуются врачи различных специальностей, медицинские сестры, лаборанты, инженеры, рентгенологи, анестезиологи и другие специалисты. Однако публичного плана по комплектованию этих учреждений персоналом пока нет.
Аналогичные вопросы возникли и при обсуждении дорогостоящего оборудования. В регионе уже работают ангиографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, однако сведения об их фактической загрузке, времени простоя и кадровом обеспечении остаются закрытыми.
В качестве примера участники рассмотрели новый ангиограф в БСМП, отметив, что для его круглосуточной работы необходимы не только сам аппарат, но и подготовленные специалисты, расходные материалы, операционные сестры, анестезиологи, реанимационная служба и выстроенная маршрутизация пациентов.
По итогам обсуждения прозвучало предложение создать открытый реестр дорогостоящего медицинского оборудования с информацией о месте его установки, дате ввода в эксплуатацию, количестве исследований и операций, времени простоя, наличии специалистов и организации технического обслуживания.
Скорая помощь и дальнейшая работа.
Несмотря на отказ региональных властей от передачи автомобилей скорой помощи на аутсорсинг, участники отметили, что сама служба продолжает сталкиваться с кадровым дефицитом, переработками сотрудников, вопросами состояния автопарка и оборудования.
Отдельное внимание было уделено публикациям о возможной передаче информации об умерших ритуальным агентствам. Отмечалось, что уголовные дела по таким фактам в Калининградской области уже возбуждались, однако сообщения о возможных утечках персональных данных продолжают появляться. В этой связи участники высказались за ограничение круга сотрудников, имеющих доступ к медицинским информационным системам, и усиление ответственности за разглашение закрытой информации.
По итогам круглого стола Алексей Куринный сообщил о намерении подготовить депутатские запросы в региональные и федеральные органы власти. Они будут касаться кадрового дефицита и системы оплаты труда медицинских работников, обеспечения льготными лекарствами, кадрового обеспечения новых медицинских объектов, загрузки дорогостоящего оборудования, дальнейшего контроля ситуации в перинатальном центре, сохранения доступной системы родовспоможения и работы службы скорой помощи.
Также участники договорились продолжить сбор обращений медицинских работников и пациентов. Эти материалы планируется использовать при подготовке депутатских запросов и предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства.