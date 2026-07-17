В Дрокино создают новую систему водоотведения

В селе Дрокино большого Красноярска продолжаются работы по отводу воды с подтопленных участков. Ситуация находится на контроле главы города Сергея Верещагина. Часть улиц села исторически расположена в зоне риска: Дрокино находится в пойме реки Качи, поэтому во время таяния снега, паводков и сильных дождей вода выходит на дороги и прилегающие территории. Недавние ливни только усилили проблему, за сутки здесь выпала почти месячная норма осадков. [caption id= «attachment_371721» align= «alignnone» width= «768»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Сейчас в Дрокино впервые реализуют комплексное инженерное решение. Оно должно не просто устранить последствия нынешнего подтопления, но и снизить риск повторения таких ситуаций в будущем. Главным элементом станет водоотводный канал, по которому стекающая со склонов вода будет уходить в реку Кача, не задерживаясь на дорогах и рядом с жилыми участками. [caption id= «attachment_371722» align= «alignnone» width= «768»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Работы уже идут на нескольких точках. В районе дома № 72 на улице Спиридова уложили водопропускные трубы. Со стороны микрорайона Монамур и ДНТ «Молодежное-М» продолжают устраивать основной водоотводный канал, также выполнена часть планировочных работ, на место завезли материалы и трубы. [caption id= «attachment_371719» align= «alignnone» width= «768»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Следующим этапом специалисты поднимут уровень дороги после моста через Качу примерно на 1,5 метра, еще предстоит отремонтировать сам мост и организовать водоотведение в районе домов № 17 и № 19 на улице Московской. Завершить весь комплекс работ планируют к середине августа. Напомним, что красноярцы обсудили будущее преображение набережной в Тихих Зорях.