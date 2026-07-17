В Испании открыли первый «отель» для комнатных растений

В испанской столице стартовала необычная инициатива по спасению комнатных растений от летнего зноя. При общественном центре Infinito Delicias заработала бесплатная гостиница для цветов, куда горожане могут временно сдать своих зеленых питомцев на время отпуска. Услуга призвана решить проблему полива в жаркие месяцы, когда воздух в закрытых квартирах пересушен, а земля в горшках быстро теряет влагу.
Несмотря на то, что проект рассчитан на все лето, прием новых «постояльцев» уже временно приостановлен. Организаторы сообщили, что количество желающих воспользоваться сервисом превысило все ожидания, и свободные места в прохладном помещении закончились. Точное число размещенных растений в центре не раскрывается, но команда обещает возобновить запись по мере освобождения ячеек.
Забрать свои растения мадридцы смогут не позднее 12 сентября. Прием и выдача осуществляются строго по средам с 18:30 до 20:30, когда дежурит профильный сотрудник, готовый также проконсультировать по вопросам ухода в жару.
Стоит отметить, что Infinito Delicias — это не коммерческий питомник, а многофункциональное пространство, открывшееся в конце 2025 года. Центр объединяет площадки для современного искусства, городского земледелия и экспериментальной кухни. В летний период здание выполняет роль климатического убежища для горожан, предлагая спастись от зноя с книгой или ноутбуком, а теперь еще и помогая пережить жару домашним растениям.
Здание центра уже имеет награды в области устойчивой архитектуры — в 2023 году оно получило золотую премию Holcim Awards. На территории оборудовано 160 квадратных метров внутренних садов, поэтому у команды есть обширный опыт в ботанике. В день открытия гостиницы для посетителей провели мастер-класс по поливу, и такие же консультации планируют проводить регулярно по средам, совмещая их с приемом цветов на «передержку».