В Испании открыли первый «отель» для комнатных растений

Здание центра уже имеет награды в области устойчивой архитектуры — в 2023 году оно получило золотую премию Holcim Awards. На территории оборудовано 160 квадратных метров внутренних садов, поэтому у команды есть обширный опыт в ботанике. В день открытия гостиницы для посетителей провели мастер-класс по поливу, и такие же консультации планируют проводить регулярно по средам, совмещая их с приемом цветов на «передержку».