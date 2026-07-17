Фальсификат сливочного масла обнаружили в Нижегородской области

В период с 6 по 16 июля 2026 года в химико-токсикологическом отделе провели исследования продукта в рамках пищевого мониторинга. Были обнаружены нарушения по жирнокислотному составу и содержание сорбиновой кислоты (Е200), которая запрещена в сливочном масле по требованиям ТР ТС 021/2011.