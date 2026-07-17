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Фальсификат сливочного масла обнаружили в Нижегородской области

Специалисты лаборатории обнаружили нарушения в жирнокислотном составе и наличие запрещённого консерванта.

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия в образце сливочного масла. Об этом сообщил Россельхознадзор по Нижегородской области.

В период с 6 по 16 июля 2026 года в химико-токсикологическом отделе провели исследования продукта в рамках пищевого мониторинга. Были обнаружены нарушения по жирнокислотному составу и содержание сорбиновой кислоты (Е200), которая запрещена в сливочном масле по требованиям ТР ТС 021/2011.

Информация внесена в систему «Веста» и направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии для принятия мер.

Ранее сообщалось, что почти 9 кг «молочки» уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода.