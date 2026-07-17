Как пиво поможет в борьбе с испанскими слизнями, рассказал биолог

«Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», — сказал Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.