Воронежские аграрии обеспечены бензином и дизельным топливом на два месяца

На вечер 15 июля бензин АИ-92 имелся более чем на 37% воронежских АЗС, АИ-95 — примерно на 35%, дизельное топливо — на 70% заправок. По данным Воронежстата, за июнь автомобильный бензин марки АИ-95 подорожал в Воронежской области на 19,3%, марка АИ-92 прибавила в цене 19,9%, а дизельное топливо в регионе стало дороже на 16,2%. «Ъ-Черноземье» также сообщал 15 июля, что в Воронежской области наблюдаются самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО).