Жителя Зеленоградского района осудили за жестокое обращение с двумя котятами

Как установил суд, 3 октября 2025 года мужчина обнаружил в своей квартире двух котят и в присутствии своей малолетней дочери с силой бросил животных в стену комнаты. В результате котятам были причинены болезненные травмы головы. Суд отметил, что использованные способы причинения увечий относятся к садистским методам.