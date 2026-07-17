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Самарцев приглашают оформить карту болельщика

На следующей неделе стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Оформите заранее карту болельщика, чтобы покупать билеты и абонементы на матчи «Крыльев Советов» и «Акрона»!

Источник: НИА Самара

Что такое карта болельщика.

  • это персональный номер, который требуется всем посетителям стадиона.
  • карту оформляют игроки, тренеры, судьи, болельщики и все сотрудники стадиона.

Как оформить карту болельщика.

  • войдите на Госуслуги и выберите услугу «Получение карты болельщика».
  • подтвердите свои персональные и контактные данные.
  • загрузите свое портретное фото.
  • посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика.
  • сотрудник МФЦ проверит данные, при необходимости сделает новое фото.
  • после проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета.

Весь процесс занимает от 5 минут до нескольких дней!

Как пройти на стадион по карте болельщика.

  • откройте мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуги. Карта болельщика» и найдите в нем нужный билет.
  • нажмите «Предъявить билет» и поднесите QR-код к считывателю на пункте пропуска.

Приходите на футбол!

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