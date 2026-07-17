Самарцев приглашают оформить карту болельщика

Что такое карта болельщика.
- это персональный номер, который требуется всем посетителям стадиона.
- карту оформляют игроки, тренеры, судьи, болельщики и все сотрудники стадиона.
Как оформить карту болельщика.
- войдите на Госуслуги и выберите услугу «Получение карты болельщика».
- подтвердите свои персональные и контактные данные.
- загрузите свое портретное фото.
- посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика.
- сотрудник МФЦ проверит данные, при необходимости сделает новое фото.
- после проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета.
Весь процесс занимает от 5 минут до нескольких дней!
Как пройти на стадион по карте болельщика.
- откройте мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуги. Карта болельщика» и найдите в нем нужный билет.
- нажмите «Предъявить билет» и поднесите QR-код к считывателю на пункте пропуска.
Приходите на футбол!
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