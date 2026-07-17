Более 16 млрд рублей дополнительно направят на создание ИТ-кампуса

Еще 16,85 млрд рублей направят на создание ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Такие данные опубликованы в проекте изменений в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.
Большая часть этих средств, а именно 16,4 млрд рублей будут направлены в рамках федерального финансирования проекта. В 2026 году регион получит 2,9 млрд рублей, в 2027 — 4,46 млрд рублей, а в 2028 — около 9 млрд рублей. Остальные средства на возведение ИТ-кампуса направят из регионального бюджета.
Проект изменений в бюджет рассмотрят в Заксобрании региона в июле.
Работы по строительству ИТ-кампуса планируют завершить в 2028 году.
Напомним, что в новых кампусах доступны пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, спортивными сооружениями и библиотеками. Также предусмотрены жилые помещения для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Проект повысит уровень научно-исследовательской работы и качества образования, а также поспособствует развитию прилегающих территорий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижнем Новгороде стартует приемная кампания в ИТ-кампус «НЕЙМАРК».