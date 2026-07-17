Более 16 млрд рублей дополнительно направят на создание ИТ-кампуса

Большая часть этих средств, а именно 16,4 млрд рублей будут направлены в рамках федерального финансирования проекта. В 2026 году регион получит 2,9 млрд рублей, в 2027 — 4,46 млрд рублей, а в 2028 — около 9 млрд рублей. Остальные средства на возведение ИТ-кампуса направят из регионального бюджета.