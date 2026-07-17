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Минскводоканал объяснил, почему вода из крана может поменять цвет

Минскводоканал сказал о реакции на воду странного цвета в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему в квартирах минчан вода может поменять цвет. Об этом в Минскводоканале рассказали агентству «Минск-Новости».

Как заметил директор Минскводоканала Федор Римашевский, специалисты предприятия, получая информацию о мутной воде из крана, сразу же выезжают на место. И подчеркнул, что сегодня, когда Минск полностью перешел на водоснабжение из артезианских источников, практически исключен вопрос посторонних запахов у водопроводной воды.

— Система водоснабжения является напорной, всегда находится под давлением, и вода не застаивается. Потому что водопотребление происходит днем и ночью, — уточнил он.

При этом Римашевский рассказал, что порой цвет воды может поменяться из-за повреждения сетей или сбоя в работе оборудования. Когда это происходит, скопившееся внутри труб железо может попасть к потребителю.

— Поэтому мы выезжаем максимально быстро, как только получаем данную информацию, — указал глава Минскводоканала.

По приезду специалистами аварийной бригады специальными приборами проверяется качество воды. И, если это необходимо, будет проведена внеплановая промывка сетей.

К слову, согласно нормам, водопроводные сети должны промываться не реже одного раза в три года.

А здесь мы писали, что произошло в Мозыре, где милиция приняла серию одинаковых звонков из аптек.

Тем временем четверо белорусов совершили серию афер с квартирами на $1 миллион: «Хотели присвоить московские квартиры умерших».