Минскводоканал объяснил, почему вода из крана может поменять цвет

Как заметил директор Минскводоканала Федор Римашевский, специалисты предприятия, получая информацию о мутной воде из крана, сразу же выезжают на место. И подчеркнул, что сегодня, когда Минск полностью перешел на водоснабжение из артезианских источников, практически исключен вопрос посторонних запахов у водопроводной воды.