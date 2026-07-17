Погоня за ЗОЖ может обернуться тревожностью и депрессией, предупредила психолог

Психолог советует менять саму мотивацию. Забота о теле должна строиться не на ненависти к себе, чувстве вины или моде, а на желании чувствовать себя лучше. Важно прислушиваться к своему организму: есть, когда действительно голоден, и останавливаться, когда приходит насыщение. Не менее важно разрешить себе иногда отступать от правил и не превращать питание в повод для самобичевания.