Интерактивная выставка и шоу барабанщиц: во вторник в Калининграде отметят День янтаря

Праздник, посвящённый главному балтийскому камню, растянется на весь день. Торжественное открытие намечено на 10:00 — оно состоится во внешнем дворике башни «Дона». Там начнёт работу интерактивная выставка калининградских художников-янтарщиков: можно будет вживую понаблюдать за обработкой камня и приобрести авторские украшения. Вход во внешний дворик и на площадку перед музеем — свободный.