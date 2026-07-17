Свыше 1400 экспертов и представителей 24 стран обсудят в Шанхае будущее ИИ

Искусственный интеллект становится одним из главных факторов мировой конкуренции, а вопросы его развития — предметом международной политики. Именно поэтому создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ стало одним из центральных событий конференции в Шанхае. Россия вошла в число государств-основателей новой структуры. Зачем миру понадобилась такая организация и какую роль в ней играет Москва — в материале «Газеты.Ru».